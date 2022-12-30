"Укрзалізниця" вперше модернізувала електричку українського виробництва

АТ "Укрзалізниця" прийняла з заводу і поставила на маршрут модернізовану електричку ЕПЛ9Т, що була виготовлена на заводі "Луганськтепловоз". Про це 30 грудня повідомив голова УЗ Олександр Камишін.

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Загалом компанія модернізувала 14 електричок в 2022 році. Але ЕПЛ9Т особлива, адже виготовлена в Україні. Всі інші електрички були виготовлені в Латвії.

Голова УЗ зазначив, що ЕПЛ9Т є найновішою електричкою з наявних в парку моделей. Вона випущена в 2004 році. Для порівняння : інші електрички "Укрзалізниці", що проходять модернізацію, старші 30 років.

"Це наш перший досвід модернізації такої моделі, новий проєкт модернізації. Це важливо, бо таким чином ми розвиваємо нашу технічну експертизу", - додав Камишін.

Він зауважив, що електричка добре підходить для міста: 3-дверні вагони прискорюють посадку та висадку пасажирів. Крім того, під час модернізації додали USB/Type-C порти для зарядки гаджетів та зробили 24 місця для велосипедів.

Камишін не уточнив, яким маршрутом курсуватиме модернізована електричка.

Нагадаємо, що ще навесні на маршруті київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції “Київська Русанівка”.