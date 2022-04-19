На маршруті київської кільцевої електрички додано нову зупинку

З 19 квітня на маршруті київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції “Київська Русанівка”. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Зупинну платформу на маршруті електрички "Укрзалізниця" відновила вже за часи війни.

"З сьогоднішнього дня київська кільцева електричка робитиме зупинку на платформі "Київська Русанівка". Ця зупинка не функціонувала з 2011 року і була в занедбаному стані. Ми в короткі терміни її реанімували, зокрема, відремонтовано та зміцнено платформу. Ця зупинка буде точно популярна у жителів Русанівки, Березняків, Соцміста та інших довколишніх кварталів", — зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина, компанія продовжує розвивати проєкт 2021 року – Kyiv City Express.

"Київська кільцева електричка стане частиною цього проєкту. Менш ніж за місяць вона перевезла понад 200 тисяч пасажирів. Сьогодні ми ставимо на маршрут модернізований під час війни на власному підприємстві електропоїзд. Таким чином, кільцем Києва курсують виключно модернізовані електрички", – зазначив він.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запускає ще один поїзд до Перемишля.