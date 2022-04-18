"Укрзалізниця" змінила графік руху двох поїздів, що прямують зі Львова

Через проведення технічного обслуговування поїздів ДПКр-3 (дизель-поїзд Крюковський, 3-й тип – Delo.ua ) "Укрзалізниця" змінила розклад руху регіональних поїздів, що курсують маршрутами Львів – Чернівці та Львів – Хелм.

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Як повідомляє пресслужба залізничного підприємства, 19 та 21 квітня регіональний поїзд № 816/815 сполученням Львів – Чернівці курсуватиме лише до станції "Коломия", а у зворотному напрямку цей поїзд у ці дні їздити не буде.

20 та 22 квітня поїзд 816/815 відправлятиметься до Львова з цієї ж станції, у ці ж дні поїзд Львів – Чернівці не курсуватиме.

Крім цього, 20 квітня не відправлятиметься поїзд № 814/813 сполученням Львів – Хелм (Польща).

Наступного дня відповідно не буде відправлення цього ж пасажирського потягу з Хелма до Львова.

"Укрзалізниця" просить усіх пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок у зазначених повідомленнях.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 20 квітня поточного року призначає ще один поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ – Перемишль.

Нагадаємо, з 14 квітня знову курсує потяг "Слобожанський експрес", який сполучає Сумську та Харківську області.