"Укрзализныця" впервые модернизировала электричку украинского производства

АО "Укрзализныця" приняла с завода и поставила на маршрут модернизированную электричку ЭПЛ9Т, изготовленную на заводе "Лугансктепловоз". Об этом 30 декабря сообщил глава УЗ Александр Камышин.

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В общей сложности компания модернизировала 14 электричек в 2022 году. Но ЭПЛ9Т особенная, ведь изготовлена в Украине. Все остальные электрички были сделаны в Латвии.

Глава УЗ отметил, что ЭПЛ9Т является новейшей электричкой из имеющихся в парке моделей. Она выпущена в 2004 году. Для сравнения: проходящие модернизацию прочие электрички "Укрзализныци" старше 30 лет.

"Это наш первый опыт модернизации такой модели, новый проект модернизации. Это важно, потому что таким образом мы развиваем нашу техническую экспертизу", - добавил Камышин.

Он отметил, что электричка хорошо подходит для города: 3-дверные вагоны ускоряют посадку и высадку пассажиров. Кроме того, при модернизации добавили USB/Type-C порты для зарядки гаджетов и сделали 24 места для велосипедов.

Камышин не уточнил, по какому маршруту будет курсировать модернизированная электричка.

Напомним, что еще весной на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и была добавлена остановка на станции "Киевская Русановка".