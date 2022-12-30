Держава не заплатила КВБЗ за жоден поставлений за час війни вагон: в січні він призупинить роботу

Кременчуцький вагонобудівний завод заявляє, що не отримує від держкомпанії "Укрзалізниця" оплату за поставлені в 2022 році вагони, через що не має коштів на комплектуючі для роботи в період 1-20 січня.

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Про це йдеться у заяві підприємства, приводом до якої стала публікація в місцевому виданні, де стверджувалося, що "за довоєнне замовлення у КВБЗ держава розраховується",

"На жаль, це не відповідає дійсності. КВБЗ протягом 2022 року випускав та поставляв вагони, які успішно працюють за залізниці, а грошей за них так і не отримав. Усі рахунки лежать у Державному казначействі, заборгованість складає майже 1,5 мільярда гривень! А КВБЗ протягом перших двох декад січня 2023 року простоюватиме, бо не має коштів закупити комплектуючі", - сказано у ній.

Також завод повідомляє, що 29 грудня надіслав начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитру Луніну термінового листа, в якому розповів про критичну ситуацію на підприємстві через відсутність розрахунків з боку "Укрзалізниці" за поставлені пасажирські вагони.

"Змушені поінформувати вас, що ситуація щодо розрахунків АТ «УЗ» за договором на поставку пасажирських вагонів не зрушила з місця і продовжує ускладнювати роботу підприємства", - йдеться у листі.

Зазначається, що станом на 28 грудня УЗ було поставлено вже 85 вагонів, але останні розрахунки з боку перевізника за них були проведені ще у 2021 році та тільки за 15 вагонів у сумі 310,7 мільйона гривень. Загальна сума дебіторської заборгованості УЗ за поставлені 70 вагонів складає 1,483 мільярда гривень (із ПДВ).

"Станом на 28 грудня будь-які операції за розрахунками АТ "УЗ" із ПАТ "КВБЗ" за поставлені пасажирські вагони, які знаходяться в експлуатації, починаючи з листопада 2021 року (тобто більше 12 місяців), Державним казначейством України з незрозумілих причин не проводилися", - йдеться в повідомленні.

На КВБЗ кажуть, що про наслідки відсутності розрахунків за такий обсяг продукції його керівники неодноразово повідомляли Полтавську ОВА, "Укрзалізницю", Міністерство фінансів, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, закликаючи їх вплинути на стан справ.

У листі від 29 грудня ще раз наголошується, що отримання коштів КВБЗ у поточному місяці є критично необхідним для завершення державного замовлення у повному обсязі та забезпечення постачання решти вагонів у кількості 15 одиниць (зі 100 за договором), а також для подальшої сплати податків та зборів, виплати зарплати колективу, придбання енергоносіїв для опалення 60-тисячного мікрорайону Раківка, здійснення сервісного обслуговування вітчизняного рухомого складу та закупівлі комплектуючих.

Нагадаємо при цьому, що ще на початку червня на Крюківському вагонзаводі пройшли обшуки у справі за статтею 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Заявлялося, що йдеться про нібито виведення до Росії коштів, які можуть використовуватись для фінансування російської армії. При цьому 25% підприємства, що належать російському бізнесмену Станіславу Гамзалову, були заарештовані та передані АРМА. На самому заводі, однак, звинувачення на його адресу тоді спростували.