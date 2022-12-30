Государство не заплатило КВСЗ ни за один поставленный за время войны вагон: в январе он приостановит работу

Кременчугский вагоностроительный завод заявляет, что не получает от госкомпании "Укрзализныця" оплату за поставленные в 2022 году вагоны, из-за чего не имеет средств на комплектующие для работы в период 1-20 января.

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Об этом говорится в заявлении предприятия, поводом для которого стала публикация в местном издании, где утверждалось, что "за довоенный заказ с КВСЗ государство рассчитывается".

"К сожалению, это не соответствует действительности. КВСЗ в течение 2022 года выпускал и поставлял вагоны, успешно работающие на железной дороге, а денег за них так и не получил. Все счета лежат в Государственном казначействе, задолженность составляет почти 1,5 миллиарда гривен! А КВСЗ в течение первых двух декад января 2023 года будет простаивать, потому что не имеет средств закупить комплектующие", - сказано в ней.

Также завод сообщает, что 29 декабря направил начальнику Полтавской областной военной администрации Дмитрию Лунину срочное письмо, в котором рассказал о критической ситуации на предприятии из-за отсутствия расчетов со стороны "Укрзализныци" за поставленные пассажирские вагоны.

"Вынуждены проинформировать вас, что ситуация по расчетам АО "УЗ" по договору на поставку пассажирских вагонов не сдвинулась с места и продолжает усложнять работу предприятия", - говорится в письме.

Отмечается, что на 28 декабря УЗ было поставлено уже 85 вагонов, но последние расчеты со стороны перевозчика за них были проведены еще в 2021 году и только за 15 вагонов в сумме 310,7 миллиона гривен. Общая сумма дебиторской задолженности УЗ за поставленные 70 вагонов составляет 1,483 миллиарда гривен (с НДС).

"По состоянию на 28 декабря какие-либо операции по расчетам АО "УЗ" из ПАО "КВСЗ" за поставленные пассажирские вагоны, которые находятся в эксплуатации, начиная с ноября 2021 года (то есть более 12 месяцев), Государственным казначейством Украины по непонятным причинам не проводились", – говорится в сообщении.

На КВСЗ говорят, что о последствиях отсутствия расчетов за такой объем продукции его руководители неоднократно сообщали Полтавской ОВА, "Укрзализныце", Министерству финансов, Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, призывая их повлиять на положение дел.

В письме от 29 декабря снова отмечается, что получение средств КВСЗ в текущем месяце критически необходимо для завершения государственного заказа в полном объеме и обеспечения поставки остальных вагонов в количестве 15 единиц (из 100 по договору), а также для последующей уплаты налогов и сборов, выплаты зарплаты коллективу, приобретение энергоносителей для отопления 60-тысячного микрорайона Раковка, осуществление сервисного обслуживания отечественного подвижного состава и закупки комплектующих.

Напомним при этом, что еще в начале июня на Крюковском вагонзаводе прошли обыски по делу по статье 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Заявлялось, что речь идет о якобы выводе в Россию средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии. При этом 25% предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову, были арестованы и переданы АРМА. На самом заводе, однако, обвинения в свой адрес тогда отвергли.