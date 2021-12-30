"Укрзализныця" получила 5 новых пассажирских СВ-вагонов: как они выглядят

"Укрзализныця" 30 декабря приняла партию новых пассажирских вагонов, которые куплены за деньги государственного бюджета. Это первые вагоны типа СВ, которые компания получило от Крюковского вагоностроительного завода. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Из полученных вагонов СВ и 5 полученных накануне вагонов купе сформировали состав поезда № 229 Киев — Ужгород.

Уже сформирован график движения этого поезда. В частности, поезд №229/230 Киев - Ужгород будет отправляться из Киева 30 декабря и 7 января в 20:05 и прибывать в Ужгород в 08:53. Обратно он отправится 31 декабря в 19:06 и прибудет в 11:28. 8 января из Ужгорода в 22:26 будет отправляться поезд №239/240, прибывать в Киев в 14:45.

Для пассажиров с нарушениями зрения предусмотрена контрастная входная зона. Фото: пресс-служба УЗ.

"В полученных вагонах СВ обновлен пульт управления освещением в купе, сигнализацией, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника. Для пассажиров с нарушениями зрения предусмотрена контрастная входная зона и дополнительное освещение лестницы, подсветка номеров купе", — отметили в "Укрзализныци".

Кроме того, вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для каждого места, а также современной системой кондиционирования воздуха.

"Укрзализныця" ожидает еще 36 купейных вагонов от КВСЗ. Фото: пресс-служба УЗ.

Напомним, КВСЗ до июля 2022 года должен поставить "Укрзализныци" еще 36 купейных вагонов, 7 вагонов СВ, 20 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и возможностью перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

Ранее сообщалось, что а ближайшие два года "Укрзализныця" планирует масштабное обновление парка пассажирских вагонов. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" УЗ закупит 500 новых пассажирских вагонов украинского производства.