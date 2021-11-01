"Укрзализныця" приняла первые пять новых купейных вагонов Крюковского завода

"Укрзализныця" получила первые пять новых купейных пассажирских вагонов из 100 заказанных у Крюковского вагоностроительного завода и приобретенных за средства государственного бюджета.

Как говорится в сообщении УЗ, вагоны уже прошли в Киеве финальную приемку специалистами ее филиала "Пассажирская компания".

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В этих вагонах будет по 40 мест, а не 36, как обычно. Купе будут оборудованы четырьмя розетками с двумя USB-портами, системой сигнализации и кнопкой вызова проводника, подстаканниками на столиках. В каждом вагоне будет столик для пеленания младенцев и кулер с горячей и холодной водой, также вагоны оборудованы системой видеонаблюдения.

"По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены "Укрзализныце" до конца 2021 года. Таким образом, компания с опережением графика уже получила первые пять купейных вагонов из этой партии", — отмечается в нем.

Всего КВСЗ должен в рамках данного заказа построить и поставить госкомпании 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда.

Отметим, что в конце августа УЗ проводила в Киеве мини-выставку, показывая, в частности, новые вагоны КВСЗ. Тогда сообщалось, что до конца года завод будет должен передать 10 таких вагонов, а остальные 90 — до июля 2020 года. Первые два вагона планировалось запустить на рейсе №69/70 Мариуполь — Львов, а остальные в дальнейшем на других длинных магистральных маршрутах социального значения.

Напомним также, что сегодня, 1 ноября, заканчивается прием заявок на тендер "Укрзализныци" по закупке 80 электропоездов на 31 млрд грн.