"Укрзализныця" тестирует швейцарский поезд для запуска на маршруты вокруг Киева (ФОТО)

"Укрзализныця" планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла первые поезда в рамках реализации проекта City Express до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Закупка таких поездов будет проводиться по международному тендеру. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями.

"Укрзализныця" отмечает, что уже рассылает техническое задание ведущим отечественным и зарубежным производителям подвижного состава для привлечения их к участию в тендере. Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.

В целом Kyiv City Express будет обслуживать шесть направлений вокруг Киева: Вышгородское, Богуславское (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинское (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинское (Борисполь, Березань), Узинское (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевское (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

При этом УЗ сообщает, что уже тестирует для запуска на эти маршруты, а также на маршрут киевской городской электрички швейцарский поезд Stadler FLIRT.

"Тестовые заезды поезда FLIRT мы проводили на территории столичной агломерации. Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформам. Уже к концу сентября планируем объявить тендер. Наша задача — разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-сателлитов столицы", — отметил исполняющий обязанности главы УЗ Александр Камышин.

В дальнейших планах "Укрзализныци" — реализация проекта City Express в Днепре и Харькове.

Отмечается, что максимальная скорость электропоезда Stadler FLIRT составляет 160 км/ч. В нем 262 места для сидения первого и второго классов.

Поезд приспособлен для маломобильных категорий и людей с инвалидностью, оборудован пандусом, местами для размещения людей на инвалидных креслах, вся информация в нем продублирована шрифтом Брайля.

Читайте также: УЗ обещает возобновление работы одного из двухэтажных поездов Škoda до конца 2021 года

Посмотреть на поезд можно на выставке на первой платформе центрального железнодорожного вокзала в Киеве 27 и 28 августа.

Кроме того, там будут выставлены обновленный пригородный электропоезд от Киевского электровагоноремонтного завода, дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (Кременчуг), первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от КВСЗ, капитально отреставрированные пассажирские вагоны-трансформеры (собственные производственные мощности УЗ), а также концепт обновленного плацкартного вагона от УЗ в сотрудничестве с НПП "Рост" (Вольнянск, Запорожская область).

В УЗ указывают, что в 2021 году она начинает масштабную пятилетнюю программу обновления подвижного состава во всех сегментах пассажирских перевозок.

"В рамках программы уже закупаются 100 пассажирских вагонов украинского производства, наращиваются темпы капитально-восстановительных ремонтов, проектируются принципиально новые типы плацкартных вагонов, ускорены темпы ремонтов электропоездов, которые становятся все более современными и инклюзивными", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что "Укрзализныця" инициирует программу модернизации и обновления парка дизель-поездов, а также налаживает сотрудничество по локализации производства электропоездов мировыми лидерами рынка.

Напомним при этом, что еще в январе президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Stadler, выразив заинтересованность в ее привлечении к модернизации украинской железной дороги и скоростных трамваев.

В мае "Укрзализныця" подписала со Stadler меморандум о сотрудничестве, а также о локализации в Украине производства, если компания победит на одном из тендеров по закупке поездов.

В начале июня замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, координирующий программу "Большая стройка", куда также отнесли проект City Express, заявил, что Stadler уже выбрала локацию, где будет производить поезда для киевской сети электричек.