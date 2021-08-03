УЗ обещает возобновление работы одного из двухэтажных поездов Škoda до конца 2021 года

Один из двух электропоездов Škoda планируется снова запустить на маршрут после ремонта уже до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Госкомпания напоминает, что ремонт двухэтажных поездов на Киевском электровагоноремонтном заводе был начат в феврале. Отмечается, что за это время работники завода уже успели выполнить значительный объем технических работ.

Кроме этого, Škoda Transportation Group провела дефектирование и начала ремонт оборудования, работы над которым должны проводиться на заводе производителя.

"Капитальный ремонт поездов предусматривает ремонт ключевых узлов, агрегатов, практически всех систем и оборудования. Поезда должны выйти после ремонта, как новые. На заводе взяли хороший темп. Прогнозируем: уже к концу этого года один из них выйдет на маршрут", — отметил исполняющий обязанности главы УЗ Иван Юрик.

Специалисты завода прошли обучение в Чехии по технологии ремонта поездов Škoda. Благодаря этому УЗ теперь может отказаться от услуг сторонних организаций по определенным видам работ и, как результат, сэкономить около 10 млн грн.

"Более мелкие работы, например, систем кондиционирования, дверей, кресел машинистов, санузлов, будем выполнять собственными силами, благодаря чему сохраним ценный финансовый ресурс. Для этого специалисты нашего завода уже прошли соответствующее теоретическое и практическое обучение", — отметил Юрик.

Напомним, поезда Škoda EJ675 являются двухсистемными (курсируют на электрифицированных участках на постоянном и переменном токе). Каждый поезд состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест.

Указанные поезда были приобретены перед чемпионатом Европу по футболу 2012 года, и с тех пор их полноценный капитальный ремонт не проводился.

Отметим также, что в начале июля УЗ представила модернизированную электричку, приспособленную для поездок людей с инвалидностью. Сообщалось, что ее собираются использовать на маршруте Киев — Белая Церковь или же в другом региональном сообщении.

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