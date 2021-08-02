"Укрзализныця" запустила онлайн-продажу льготных билетов для инвалидов

"Укрзализныця" совместно с Министерством социальной политики реализовали функцию приобретения через сайт booking.uz.gov.ua льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью.

Как говорится в сообщении госкомпании, теперь человек с инвалидностью или его законный представитель могут пройти регистрацию онлайн через электронный кабинет ek-cbi.msp.gov.ua и подать скан-копии необходимых документов.

После внесения в реестр люди с инвалидностью смогут удобно и быстро покупать льготные билеты на сайте УЗ.

Ранее же инвалидам перед покупкой льготного билета необходимо было регистрироваться в централизованном банке данных по проблемам инвалидности исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия человека.

Напомним, что в начале июля УЗ представила модернизированную электричку, приспособленную для поездок людей с инвалидностью. Сообщалось, что собираются использовать на маршруте Киев — Белая Церковь или же в другом региональном сообщении.

Отметим также, что Кабинет министров 21 июля решил установить минимальную пенсию инвалидам первой группы в размере 2,2 тысячи грн. Тем, кто сейчас получает меньше, будет выплачиваться надбавка в размере недостающей суммы.

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