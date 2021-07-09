"Укрзализныця" запускает первую в стране инклюзивную пригородную электричку (ФОТО)

"Укрзализныця" завершила модернизацию пригородной электрички и сделала ее инклюзивной.

Это первый в Украине поезд, который приспособлен для путешествий людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба компании.

"Постепенно делаем "Укрзализныцю" инклюзивной. Ведь все люди должны иметь равные возможности во время путешествия по железной дороге, в том числе и в пригородном сообщении. Этот поезд станет примером для дальнейших работ по модернизации пригородного подвижного состава", — заявил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик.

По его словам, все работы проводились в постоянных консультациях с Валерием Сушкевичем и представителями Всеукраинского общественного объединения "Национальная ассамблея людей с инвалидностью Украины".

В УЗ уточнили, что новый электропоезд имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля.

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Также в поезде заменены ряд систем и деталей интерьера. Среди основных — установлено крепление для велосипедов.

Известно, что на модернизацию этого поезда компания направила 70,6 млн грн, в частности, на внедрение инклюзивности — почти 2,2 млн грн. Все работы осуществлены на собственных мощностях — на Киевском электровагоноремонтном заводе.

"В ближайшее время будет определено, на каком маршруте будет курсировать новый поезд. Рассматривается маршрут Киев — Белая Церковь или региональные сообщения", — сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе железнодорожной компании.

Как заявил Юрик, до конца 2021 года планируется провести капитальный ремонт еще 6 поездов. По его словам, деньги на это, около 300 млн грн, предусмотрены в финплане компании.

Кроме этого, как сообщил глава УЗ, компания приобретет 37 пассажирских вагонов, которые приспособлены для перевозки людей в инвалидных колясках.

"Закупка указанных вагонов производится за счет денег, которые впервые в этом году были выделены компании из государственного бюджета", — пояснили в УЗ.

Как отмечается, из 100 пассажирских вагонов, которые будут поставлены компании в течение двух лет, 37 будут приспособлены для перевозки людей на инвалидных колясках.

"Мы увеличиваем количество вагонов в дальнем сообщении для путешествий маломобильных людей. Кроме того, мы продолжаем повышать инклюзивность железнодорожных вокзалов", — доложил Юрик.

Предполагается, что за деньги госбюджета приобретут 20 пассажирских купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, и 17 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Также, согласно программе инклюзивности "Укрзализныци", в течение 2020-2023 годов компания направит более 74 млн грн на обустройство железнодорожных объектов. В частности, это адаптация вокзалов и остановочных платформ для инвалидов, закупка подъемных платформ и тележек для вагонов и прочее.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" завершает капитально-восстановительный ремонт очередного электропоезда для регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". При этом новациями поезда являются специальные держатели для перевозки велосипедов.

Также 15 марта 2021 года в Киеве запустили модернизированный электропоезд City Express.