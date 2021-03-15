Транспорт 1 час назад

В Киеве начала курсировать модернизированная электричка City Express

Первый электропоезд будет курсировать по маршруту Святошин-Буча

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В понедельник, 15 марта, в Киеве запустили модернизированный электропоезд City Express.

Первый рейс электрички отправился из Киева в 5:54, сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" агентство "РБК-Украина".

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Указано, что первая электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Электропоезд будет ходить в пиковые часы перевозок утром и вечером. Первые рейсы отправились из Киева в 5:54, из Бучи — в 6:27.

При этом поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча.

В частности, электричка будет курсировать по такому расписанию:

- из Киева (со станции Святошин) — 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

- со станции Буча — 6:27, 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.

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Ранее сообщалось, что в рамках проекта City Express в Киеве планируется запустить новые электрички в Бучу, Вышгород, Боярку и Бровары.

Ожидается, что железная дорога будет интегрирована с городской транспортной системой.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что проект пригородного сообщения City Express на первом этапе будет реализован в трех городах — Киеве, Харькове и Днепре. При этом в Харькове и Днепре пока идет разработка этой концепции.

Ранее стало известно, что в 2021 году "Укрзализныця" инвестирует более 14 млрд грн, 10 млрд грн из которых направлены на обновление подвижного состава, а еще 4 млрд грн — на инфраструктуру.

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