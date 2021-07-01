Украина и Словакия восстановили железнодорожное сообщение

С 1 июля возобновлено международное железнодорожное сообщение Украины со Словакией. Как сообщает "Укрзализныця", снова запущено ежедневное курсирование двух пар поездов №960/961 и №962/963 Кошице — Мукачево — Кошице составами дизель-поездов словацкого железнодорожного оператора (Železničná spoločnosť Slovensko).

По словам исполняющего обязанности главы правления УЗ Ивана Юрика, это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации. Он также отметил, что сейчас ведутся переговоры о возобновлении скоростных поездов в польский Пшемысль.

Поезд №960 Кошице — Мукачево будет отправляться в 9:08 по словацкому времени, прибывая в Чоп в 12:00 и в 14:00 в Мукачево. В обратном направлении поезд №961 Мукачево — Кошице будет отправляться в 14:48 с прибытием в Кошице в 18:13.

В свою очередь поезд №962 будет отправляться в 11:51, прибывая в Чоп в 14:51 и в Мукачево в 16:53. Обратно поезд №963 будет отправляться из Мукачево в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Кроме того, восстановлено курсирование и поездов №8862/8861 Кошице — Чоп, и №8860/8863 Чьерна над Тисой — Чоп формирования ŽSSK. Они будут курсировать ежедневно до 11 декабря.

Напомним, что изначально поезд Мукачево — Кошице был запущен в июне 2019 года, однако из-за пандемии коронавируса сообщение прекратилось.