Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" восстанавливает ж/д рейсы в Австрию и Венгрию

Такое решение принято из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине

Фото: "Укрзализныця" Фото: "Укрзализныця"
Фото: "Укрзализныця"

"Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии.

Как сообщает пресс-служба ж/д перевозчика, такое решение принято из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине.

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Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня. В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться из Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Билеты на поезд Киев — Вена можно приобрести в международных кассах вокзалов.

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Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.

Напомним, Украина с 1 июня 2021 года возобновит первые международные железнодорожные маршруты. Так, "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на международные поезда Чоп — Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны Киев — Вена (Австрия).

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" намерена с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок.

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