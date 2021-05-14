C 1 июня Украина возобновляет международные ж/д маршруты: куда будут курсировать поезда

Украина с 1 июня 2021 года возобновит первые международные железнодорожные маршруты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Указано, что "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на международные поезда Чоп — Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны Киев — Вена (Австрия).

Как отмечается, это было сделано "в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции" и "при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии".

В частности, можно будет приобрести проездные документы (билеты) на пассажирские поезда пограничного сообщения:

- на маршруте Чоп — Захонь (а именно: №34/33, №32510/32519, №32516/32513, №32518/32511, №32520/32529, №32526/32523, №32530/32539, №32512/32517, формирование Венгерских железных дорог). Поезда будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь — Чоп — Захонь;

- на два беспересадочных вагона Киев — Вена (отправлением из Киева с 1 июня, обратно из Вены со 2 июня ежедневно).

"Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине", — отметили в УЗ.

Известно, что сейчас также ведутся переговоры с польской железной дорогой по восстановлению скоростного сообщения между Украиной и Польшей.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" намерена с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок.

Напомним, Житомирская область после выхода из "красной" зоны карантина возобновила полноценное движение поездов. Таким образом, с 5 мая поезда курсируют без ограничений по всей Украине.