"Укрзализныця" запускает поезда в Геническ из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска

"Укрзализныця" в начале июня запустит два поезда, которые будут курсировать в приморский город Геническ (Херсонская область). Об этом говорится в сообщении госкомпании.

С 3 июня будет курсировать поезд №204/190 сообщением Кривой Рог/Днепр — Геническ. Он будет удобно отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18:50, проходя через станции Апостолово, Чертомлык, Никополь, Марганец, Мировая, Днепрострой-2, Запорожье-1, Мелитополь и Новоалексеевка. Прибывать в Геническ он будет в 3:40 ночи.

Вагоны из Днепра будут отправляться в 21:30 и соединяться с криворожским составом в Запорожье. Промежуточной остановкой на этом участке будет только Синельниково.

В обратном направлении поезд №189/203 будет курсировать с 6 июня. Он будет отправляться из Геническа в 22:51 и прибывать в Кривой Рог в 7:43, а в Днепр — в 5:58.

Также "Укрзализныця" запускает поезд №231 сообщением Ивано-Франковск — Геническ. Он будет курсировать с 5 июня по нечетным числам, отправляться из Ивано-Франковска в 14:42 и прибывать в Геническ в 17:50 следующего дня.

Промежуточные остановки на маршруте — Галич, Ходоров, Львов, Броды, Радивилов, Дубно, Кривин, Славута-1, Шепетовка, Полонное, Бердичев, Казатин-1, Мироновка, имени Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки, Каменское-Пассажирское, Днепр-Главный, Синельниково-1, Запорожье-1, Мелитополь, Тащенак, Акимовка, Сокологорное, Партизаны и Новоалексеевка.

В обратном направлении поезд №232 будет курсировать по четным числам. Он будет отправляться из Геническа в 11:20 с прибытием в Ивано-Франковск в 13:08 на следующий день.

Напомним также, что также УЗ запускает поезд Ивано-Франковск — Киверцы, который будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Радехов, Горохов и Луцк.

Кроме того, на другой популярный морской курорт — в Одессу — УЗ запустила маршрут из Лисичанска, а также из Чернигова и Сум.