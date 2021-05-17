"Укрзализныця" на лето запустит поезда из Чернигова и Сум в Одессу

"Укрзализныця" открывает на летний период два новых поезда с севера Украины в Одессу, говорится в сообщении госкомпании.

В частности, поезд №213/214 Сумы — Одесса начнет курсировать с 15 июня, поезд №204/203 Чернигов — Одесса — с 17 июня. В направлении Одессы они будут ездить по нечетным числам, а в обратную сторону — по четным.

Оба поезда будут иметь удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 с прибытием в Одессу в 11:33. Судя по данным в системе бронирования УЗ, предусмотрены как купейные, так и плацкартные вагоны.

При этом следовать они будут не по ближайшему пути через Черкассы, а через Киев и Винницу. Предусмотрены остановки: Нежин (23:00 — 23:44), Дарница (00:57 — 00:59), Киев-Пассажирский (01:17 — 01:37), Фастов-1 (02:34 — 02:36), Казатин-1 (03:54 — 03:56), Винница (04:55 — 05:00), Жмеринка (05:50 — 06:05) и Вапнярка (07:11 — 07:13).

С сумского направления до Нежина предусмотрены также остановки: Белополье (20:21 — 20:23), Ворожба (20:35 — 20:55), Путивль (21:24 — 21:26), Конотоп (22:06 — 22:10) и Бахмач-Пассажирский (22:32 — 22:34)

В обратную сторону поезд будет отправляться из Одессы в 13:33, в пути предусмотрены остановки: Вапнярка (17:45 — 17:47), Жмеринка (18:54 — 19:09), Винница (19:54 — 20:00), Казатин-1 (20:58 — 21:00), Фастов-1 (22:42 — 23:18), Киев-Пассажирский (00:17 — 00:32), Дарница (00:52 — 00:54), Нежин (02:12 — 03:00) с прибытием в Чернигов в 04:03

В сторону Сум поезд №214 уйдет из Нежина раньше — в 02:27, далее будут остановки Бахмач-Пассажирский (03:17 — 03:19), Конотоп (03:42 — 03:47), Путивль (04:31 — 04:33), Ворожба (05:04 — 05:24) и Белополье (05:36 — 05:38) с прибытием в Сумы в 6:23.

Таким образом, новый совмещенный поезд, по сути, заменит собой отмененный из-за пандемии Covid-19 поезд Одесса — Минск.

Напомним при этом, что "Укрзализныця" уже договорилась предварительно, что после возобновления оного билеты на него в международном сообщении можно будет покупать онлайн.