"Укрзализныця" запускает поезд с Волыни на Прикарпатье

"Укрзализныця" с конца мая запустит трехвагонный дизель-поезд №807/808 "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск — Киверцы. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"Этот поезд соединит сразу три туристических региона на западе Украины, предоставляя возможность гражданам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения", — отмечается в нем.

Поезд сообщением Ивано-Франковск — Киверцы будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк. Поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20 и прибывать в Луцк в 23:30 (в 23:50 — в Киверцы).

В обратном направлении поезд будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцев — в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Каждый четверг поезд будет курсировать по сокращенному маршруту Львов — Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13:38).

По средам же со 2 июня поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцев в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).

Обслуживать маршрут будет украинский дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Отмечается, что он оборудован розетками, системой кондиционирования воздуха и комфортен для пассажиров с инвалидностью.

"Ранее, в 2019 году, он курсировал в столице по маршруту Kyiv Boryspil Express. Из-за коронакризиса в связи с уменьшением пассажиропотока по этому направлению его начали эксплуатировать как экспресс по маршруту станция имени Шевченко — Черкассы. Теперь на этом маршруте его заменил рельсовый автобус Pesa 620М", — напомнили в УЗ.

Напомним, что в начале мая на трассе Львов — Луцк произошло обрушение моста через реку Западный Буг. В "Укравтодоре" пообещали восстановить его как можно скорее.