Транспорт 40 минут назад

Укравтодор обещает восстановить рухнувший на Львовщине мост в максимально короткие сроки

В 2020 году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов, части программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Старт работ был запланирован на ближайшие месяцы

фото: facebook.com/igor.zinkevych фото: facebook.com/igor.zinkevych
фото: facebook.com/igor.zinkevych

Восстановление моста через реку Западный Буг на дороге Н-17 Львов — Радехов — Луцк, обрушившегося в понедельник, 3 мая, начнется в максимально короткие сроки. Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.

Как рассказали в ведомстве, мост был построен в 1960 году, с тех пор он ни разу не видел капитального ремонта. Последние пять лет сооружение находилась в предаварийном состоянии.

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В 2020 году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов, части программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Старт работ был запланирован на ближайшие месяцы.

Проект реконструкции уже в ближайшее время будет представлены техсовету Укравтодора и секции 5 ГосдорНИИ.

"Уже после этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы", — сообщил Укравтодор.

В данный момент организован объезд по дорогам Т-14-25 и Р-15. Если ехать в направлении из Львова, то надо доехать до города Каменка-Бугская, там повернуть налево и поехать в направлении города Великие мосты. Далее по дороге Р-15 в город Червоноград, а оттуда по дороге Т-14-10 в город Радехов. В обратном направлении действует аналогичная схема движения.

"В прошлом году мы уже имели ситуацию, в которой из-за обвала моста были вынуждены оперативно строить новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий — Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправу было полностью восстановлено. Аналогично будет реконструирована переправа через Западный Буг: оперативно и качественно", — подчеркнули в Укравтодоре.

По данным учреждения, немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. В рамках программы Президента Зеленского планируется к 2025 году обновить около 1400 искусственных сооружений.

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