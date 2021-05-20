"Укрзализныця" запускает новый ж/д маршрут из Лисичанска в Одессу

"Укрзализныця" открывает новый железнодорожный маршрут из Лисичанска (Луганская область) в Одессу.

Как заявили в пресс-службе ж/д предприятия, этот маршрут анонсировался несколько раз в течение последних лет, но запускается впервые.

В УЗ отмечают, что запуск этого маршрута даст возможность для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и других городов востока Украины добраться к морю этим летом.

Из Лисичанска поезд № 269/270 отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным числам.

Обратно поезд будет отправляться через день по четным числам.

Поезд № 269/270 будет удобный: вечернее расписание — отправление из Лисичанска в 17:04, из Одессы в 19:21. Прибытие в Одессу в 12:10, в Лисичанск в 15:34.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" открывает на летний период два новых поезда с севера Украины в Одессу.

Напомним, Украина с 1 июня 2021 года возобновит первые международные железнодорожные маршруты.