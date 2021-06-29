Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" запускает поезд "Интерсити" в Тернополь

Теперь уехать из столицы в западноукраинский облцентр на скоростном поезде можно будет не только рано утром, но и ближе к вечеру

"Интерсити" на станции Тернополь. Фото: скриншот видео YouTube-канала "Залізниці України" "Интерсити" на станции Тернополь. Фото: скриншот видео YouTube-канала "Залізниці України"
"Интерсити" на станции Тернополь. Фото: скриншот видео YouTube-канала "Залізниці України"

"Укрзализныця" назначила ежедневный фирменный дневной скоростной поезд категории "Интерсити" №747/748 сообщением Киев — Тернополь. Как говорится в сообщении госперевозчика, из Киева первый рейс отправится 2 июля, а из Тернополя — 3 июля.

Из Киева поезд будет отправляться в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться в 4:00, прибывая в столицу в 10:03.

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Остановки на маршруте предусмотрены только в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске, благодаря чему время в пути будет всего 6 часов. Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.

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Отметим, что через Тернополь также проходит скоростной поезд "Интерсити" №715/716 Киев — Львов (из столицы он отправляется в 6:50 и приходит в Тернополь в 12:12, а обратно отправляется из этого облцентра в 17:43, возвращаясь в Киев в 23:08).

Кроме того, "Укрзализныця" с 1 июля восстановит железнодорожное сообщение Черкасс со Львовом, запустив поезд №95/96 "Тясмин", который будет проходить и через Тернополь.

Напомним также, что с 3 июля будет запущен новый поезд "Интерсити+"№763/764 сообщением Киев — Одесса — Киев, а в конце июня УЗ запустила поезд из Днепра в прифронтовую Авдеевку Донецкой области.

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