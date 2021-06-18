УЗ назначила 21 дополнительный поезд на лето, в том числе "Интерсити" из Киева в Одессу

"Укрзализныця" готовится к старту по-настоящему "жарких" перевозок: с 18 по 28 июня 2021 года уже приобретено более 600 тысяч проездных документов.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

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"Для перевозки более полумиллиона пассажиров на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов, что позволяет предложить пассажирам еще более 50 тысяч мест", — говорится в сообщении.

При этом самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно являются: Киев — Херсон, Киев — Одесса, Киев — Бердянск, Киев — Геническ, Днепр — Одесса, Львов — Одесса, Харьков — Одесса и Харьков — Херсон.

Указано, что в сутки 17 июня "Укрзализныцей" пополнены составы поездов на 57 вагонов, равной вместимости 4 пассажирских поездов.

При этом, как отмечается, работа по обеспечению перевозок продолжается: по состоянию на 18 июня уже добавлено еще по 2 вагона на Ужгород (поезд №29), Херсон (поезд №102), по одному вагону на Одессу (поезда №105 и №145) и один вагон на Попасную (№20) — билеты уже в продаже.

Кроме того, УЗ открывает продажи на "Интерсити+" №763/764 Киев — Одесса — Киев отправлением из столицы с 3 июля.

Более того, поезд "Тарпан" №761/762 по тому же маршруту будет курсировать уже с 26 июня ежедневно до конца лета.

В то же время "Укрзализныця" подчеркивает, что, несмотря на ослабление карантина по всей территории страны, масочный режим в поездах остается неизменным ради безопасности пассажиров и поездных бригад. Все вагоны оборудованы диспенсерами с антисептиками, также рекомендуется регулярно мыть руки и ограничить контакт с потенциально загрязненными поверхностями.

При этом в дороге пассажирам обещают дополнительные сервисы от железной дороги, в частности, электронную библиотеку LibrariUZ на поездах всех типов, а также онлайн-кинотеатр Sweet TV на рейсах "Интерсити+".

Напомним, что украинцев в июне ждут дополнительные выходные по случаю празднования Дня Конституции, а также Троицы, которая всегда приходится на воскресенье.

Так, в связи с Троицей, которая приходится в этом году на 20 июня, этот выходной день будет перенесен на следующий день, 21 июня, что предусматривает статья 67 Кодекса законов о труде.

В свою очередь День Конституции приходится на 28 июня, которое в текущем году выпадает на понедельник, и он также будет нерабочим.

Как сообщалось ранее, с 10 июня "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов №472/471 Днепр — Бердянск и №552/551 Кривой Рог — Бердянск. Эти поезда будут отправляться на морской курорт по четным числам, а обратно — по нечетным. В расписании на сайте УЗ они значатся до 10 сентября.