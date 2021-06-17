Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" добавила два поезда в Одессу на праздничные выходные в конце июня

Дополнительные поездка будут курсировать в Одессу из Киева и Харькова

Фото: Facebook/"Укрзализныця" Фото: Facebook/"Укрзализныця"
Фото: Facebook/"Укрзализныця"

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Киева и Харькова в Одессу на выходные дни, приуроченные к празднованию Троицы, 20 июня, и Дня Конституции, 28 июня.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В частности, поезд Интерсити №761/762 отправится из Киева 19 июня в 6:15 и прибудет в Одессу в 14:01. Обратно он отправится в тот же день в 15:31 и прибудет в Киев в 22:57.

Ночной скорый поезд №242/241 сообщением Одесса — Харьков будет курсировать несколько дней. Из Одессы он будет отправляться 17, 21, 24 и 28 июня в 23:37, а прибывать в Харьков в 14:59. Из Харькова он будет отправляться 18, 22, 25, 29 июня в 17:36 и прибывать в Одессу в 08:54.

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Напомним, что украинцев в июне ждут дополнительные выходные по случаю празднования Дня Конституции, а также Троицы, которая всегда приходится на воскресенье.

Так, в связи с Троицей, которая приходится в этом году на 20 июня, этот выходной день будет перенесен на следующий день, 21 июня, что предусматривает статья 67 Кодекса законов о труде.

В свою очередь День Конституции приходится на 28 июня, которое в текущем году выпадает на понедельник, и он также будет нерабочим.

Как сообщалось ранее, с 10 июня "Укрзализныця"  возобновила курсирование поездов №472/471 Днепр — Бердянск и №552/551 Кривой Рог — Бердянск. Эти поезда будут отправляться на морской курорт по четным числам, а обратно — по нечетным. В расписании на сайте УЗ они значатся до 10 сентября.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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