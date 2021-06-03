"Укрзализныця" восстанавливает на лето ночные поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск

"Укрзализныця" с 10 июня возобновляет курсирование поездов №472/471 Днепр — Бердянск и №552/551 Кривой Рог — Бердянск. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Эти поезда будут отправляться на морской курорт по четным числам, а обратно — по нечетным. В расписании на сайте УЗ они значатся до 10 сентября.

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Первый поезд будет отправляться из Днепра в 22:50, прибывая в Бердянск в 8:23. На маршруте предусмотрены остановки: Синельниково-1, Запорожье-1, Великий Токмак, Верхний Токмак-1, Нельговка, Елизаветовка, Трояны и Берда.

Кроме того, с 11 июня на три месяца запускается ежедневный поезд Львов — Бердянск, который будет проходить и через Днепр (5:22-5:47) с прибытием в курортный пункт назначения в 13:00.

Также сейчас ходят через Днепр два ежедневных поезда Киев — Бердянск: №116 через главный вокзал и недавно запущенный на лето №227 через станцию Днепр-Лоцманская.

В свою очередь состав из Кривого Рога в Бердянск будет отправляться в 21:20 и присоединяться к поезду из Днепра в Запорожье. Промежуточные остановки — Апостолово, Чертомлык, Никополь, Марганец и Днепрострой-2.

Из Бердянска объединенный поезд будет отправляться по нечетным числам в 22:10 с прибытием в конечный пункт криворожских вагонов в 8:15, а днепровских — в 7:44.

Напомним, что с 3 июня по аналогичной схеме "Укрзализныця" запустила поезда из Днепра и Кривого Рога в другой курортный город на азовском побережье — Геническ. Они будут курсировать на море, наоборот, по нечетным числам, а обратно — по четным.