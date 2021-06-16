S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци" до "позитивного", — Юрик

Прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" был улучшен рейтинговым агентством Standard&Poor's с "негативного" на "позитивный".

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.

"Это указывает на положительное влияние на инвестиционную привлекательность УЗ нашего антикризисного плана действий. Продолжение следует!" — отметил он.

Позитивный прогноз отражает потенциал для повышения кредитного рейтинга после рефинансирования задолженности, подлежащей погашению в ближайшие 12 месяцев, пояснили в "Укрзализныце". Также рейтинг УЗ был исключен из списка CreditWatch, что было индикатором ожидания дальнейших шагов компании по управлению долгом.

На улучшение прогноза повлияла заключенная в мае договоренность между УЗ и "Сбербанком" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком. Кроме этого, "Укрзализныця" договорилась о существенном улучшении условий этих кредитов, привлеченных с целью подготовки инфраструктуры к проведению финальной части Евро-2012.

В УЗ заверили, что работают над несколькими вариантами рефинансирования долга от АО "Сбербанк", которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре. "Укрзализныця" как участник международного рынка капиталов продолжает следовать ранее заявленному принципу ответственного отношения к своим долговым обязательствам, и все взятые долговые обязательства выполняет в полной мере", — отметили в компании.

Как ранее заявил Иван Юрик, в мае "Укрзализныця" вышла на прибыль второй месяц подряд.