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S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци" до "позитивного", — Юрик

Также рейтинг УЗ был исключен из списка CreditWatch

И.о. председателя "Укрзализныци" Иван Юрик И.о. председателя "Укрзализныци" Иван Юрик
И.о. председателя "Укрзализныци" Иван Юрик

Прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" был улучшен рейтинговым агентством Standard&Poor's с "негативного" на "позитивный".

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.

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"Это указывает на положительное влияние на инвестиционную привлекательность УЗ нашего антикризисного плана действий. Продолжение следует!" — отметил он.

Позитивный прогноз отражает потенциал для повышения кредитного рейтинга после рефинансирования задолженности, подлежащей погашению в ближайшие 12 месяцев, пояснили в "Укрзализныце". Также рейтинг УЗ был исключен из списка CreditWatch, что было индикатором ожидания дальнейших шагов компании по управлению долгом.

На улучшение прогноза повлияла заключенная в мае договоренность между УЗ и "Сбербанком" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком. Кроме этого, "Укрзализныця" договорилась о существенном улучшении условий этих кредитов, привлеченных с целью подготовки инфраструктуры к проведению финальной части Евро-2012.

В УЗ заверили, что работают над несколькими вариантами рефинансирования долга от АО "Сбербанк", которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре. "Укрзализныця" как участник международного рынка капиталов продолжает следовать ранее заявленному принципу ответственного отношения к своим долговым обязательствам, и все взятые долговые обязательства выполняет в полной мере", — отметили в компании.

Как ранее заявил Иван Юрик, в мае "Укрзализныця" вышла на прибыль второй месяц подряд.

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