"Укрзализныця" восстановит ночной поезд из Львова в Черкассы

"Укрзализныця" с 1 июля восстановит железнодорожное сообщение Черкасс со Львовом, запустив поезд №95/96 "Тясмин". Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Поезд будет отправляться из Черкасс по нечетным числам (кроме 31-го) в 19:46 с прибытием во Львов в 10:37. Таким образом, путь займет почти 15 часов.

Согласно расписанию на сайте УЗ, на маршруте предусмотрены остановки: Смела, имени Шевченко, Шпола, Багачево, Звенигородка, Тальное, Поташ, Христиновка, Кублич, Зятковцы, Губник, Ладыжин, Кирнасовка, Вапнярка, Жмеринка, Деражня, Хмельницкий, Волочиск, Подволочиск, Тернополь, Злочев, Красное.

Из Львова поезд будет отправляться по четным числам в 14:30 с прибытием в Черкассы в 6:35, что, как отмечают в УЗ, будет явно удобнее чем "докарантинное" прибытие около 4 часов утра. В то же время на участке после Хмельницкого значатся лишь остановки в Жмеринке, Вапнярке и Смеле (только станция имени Шевченко).

Также в "Укрзализныце" сообщают, что с 4 июня ввели новые остановки для проходящего через Львов поезда "Прикарпатский экспресс" — на станциях Рожнятов, Болехов и Каменка-Бугская

Напомним также, что УЗ с 10 июня возобновляет поезда Днепр/Кривой Рог — Бердянск, а 3 июня запустила аналогичные поезда в другой курортный город на азовском побережье — Геническ.