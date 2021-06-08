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50 минут назад

"Укрзализныця" восстановит ночной поезд из Львова в Черкассы

.Поезд будет курсировать в западном направлении по нечетным числам, а в восточном — по четным

Фото: Одесская железная дорога Фото: Одесская железная дорога
Фото: Одесская железная дорога

"Укрзализныця" с 1 июля восстановит железнодорожное сообщение Черкасс со Львовом, запустив поезд №95/96 "Тясмин". Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Поезд будет отправляться из Черкасс по нечетным числам (кроме 31-го) в 19:46 с прибытием во Львов в 10:37. Таким образом, путь займет почти 15 часов.

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Согласно расписанию на сайте УЗ, на маршруте предусмотрены остановки: Смела, имени Шевченко, Шпола, Багачево, Звенигородка, Тальное, Поташ, Христиновка, Кублич, Зятковцы, Губник, Ладыжин, Кирнасовка, Вапнярка, Жмеринка, Деражня, Хмельницкий, Волочиск, Подволочиск, Тернополь, Злочев, Красное.

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Из Львова поезд будет отправляться по четным числам в 14:30 с прибытием в Черкассы в 6:35, что, как отмечают в УЗ, будет явно удобнее чем "докарантинное" прибытие около 4 часов утра. В то же время на участке после Хмельницкого значатся лишь остановки в Жмеринке, Вапнярке и Смеле (только станция имени Шевченко).

Также в "Укрзализныце" сообщают, что с 4 июня ввели новые остановки для проходящего через Львов поезда "Прикарпатский экспресс" — на станциях Рожнятов, Болехов и Каменка-Бугская

Напомним также, что УЗ с 10 июня возобновляет поезда Днепр/Кривой Рог — Бердянск, а 3 июня запустила аналогичные поезда в другой курортный город на азовском побережье — Геническ.

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