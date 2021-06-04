Восстановление поезда Киев-Вена обернулось скандалом с контрабандой сигарет проводниками

В ночь на 4 июня пограничники отдела "Соломоново" Чопского отряда совместно с работниками Закарпатской таможни пресекли попытку незаконного перемещения партии сигарет в железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)".

Как сообщает Госпогранслужба, скрытые от контроля сигареты пытались перевезти в Венгрию в международном пассажирском поезде сообщением Киев — Вена.

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"Заметим, что курсирование этого поезда возобновили только 1 июня, а правонарушители уже пытаются использовать это в противоправных целях", — обратили внимание в ведомстве.

Табачные изделия обнаружили при осмотре пассажирского вагона. В обшивке над окном правоохранители нашли черные полиэтиленовые пакеты, в которых находились сигареты белорусского производства без марок акцизного сбора Украины.

По подсчетам, в тайнике пытались перевезти 110 пачек табачных изделий. Их изъяли сотрудники таможни, оценочная стоимость продукции устанавливается.

В свою очередь в "Укрзализныце" заявили, что немедленно уволят своих сотрудников в случае установления их причастности к контрабанде сигарет в поезде Киев — Вена.

"Таким не место на железной дороге. Кроме того, поручил ответственному члену правления за пассажирские перевозки усилить меры по предупреждению такого позорного явления. Эта работа должна быть проведена максимально оперативно и эффективно", — прокомментировал исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик.

Отметим, что с 1 июня через границу в Чопе также курсирует несколько раз в день поезд в венгерский Захонь, находящийся напротив него с другой стороны реки Тиса. Один из рейсов перевозит с собой вагоны ежедневного поезда Киев — Вена.