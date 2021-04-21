Пограничники и полиция нагрянули в Одесский порт из-за сигарет для магазинов Duty Free

Государственная пограничная служба сообщает, что совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит мероприятия по блокированию масштабной схемы по введению в незаконный оборот сигарет, предназначенных якобы для продажи в магазинах Duty Free.

Как говорится в сообщении ведомства, 21 апреля с правоохранители во исполнение решений суда провели осмотр 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находятся на терминалах Одесского морпорта.

Отмечается, что данные контейнеры накапливались в порту в течение февраля-апреля, а на сигаретах в них отсутствует маркировка о предназначении для магазинов беспошлинной торговли.

Сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Европейского союза.

ГПСУ также заявляет, что в феврале уже информировала Одесскую таможню о необходимости проведения осмотров контейнеров.

"Возможность незаконных сделок подтверждает и тот факт, что до сих пор груз не подавался для надлежащего оформления", — добавили в ведомстве.

Мероприятия проводятся в рамках расследования дела по части 3 статьи 212, части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями).

Напомним, 15 апреля сообщалось о проверке Киевской таможней соблюдения режима беспошлинной торговли держателями магазинов формата Duty Free, работающих в пункте пропуска в аэропорту "Киев" имени Сикорского ("Жуляны").

Ранее департамента по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Государственной таможенной службы обнаружил факт оформления в аэропорту почти 510 млн таких сигарет и общим весом более 650 тонн.