Транспорт 50 минут назад

"Укрзализныця" запустит новый поезд из Днепра в Авдеевку: сколько стоят билеты

Новый поезд будет курсировать каждый день, кроме среды, и проезжать всего 23 станции

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

"Укрзализныця" запустит региональный поезд из Днепра в Авдеевку в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что новый поезд начнет курсировать с 24 июня 2021 года — он будет ездить каждый день, кроме среды. Однако сообщение будет отсутствовать 27, 28, 29, 30 и 31 июля 2021 года.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В компании поясняют, что в этот период направление будет недоступно из-за проведения сезонных ремонтных работ на железной дороге.

Поезд №826 Днепр — Авдеевка будет отправляться в 9:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд №825 Авдеевка — Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43.

Всего новый поезд будет проезжать через 23 станции, в том числе и через Покровск, Межевую, Просяную, Чаплино и другие.

Читайте также:
УЗ назначила 21 дополнительный поезд на лето, в том числе "Интерсити" из Киева в Одессу

Билет на анонсированное направление уже в продаже. Стоимость проезда в плацкартном вагоне — около 175 грн, а поездка в купе обойдется примерно в 280 грн.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" на праздничные дни назначили 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов.

Там сообщили, что самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно являются: Киев — Херсон, Киев — Одесса, Киев — Бердянск, Киев — Геническ, Днепр — Одесса, Львов — Одесса, Харьков — Одесса и Харьков — Херсон.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

УЗ назначила 21 дополнительный поезд на лето, в том числе "Интерсити" из Киева в Одессу
УЗ назначила 21 дополнительный поезд на лето, в том числе "Интерсити" из Киева в Одессу
В США цены на б/у автомобили достигли 68-летнего рекорда
В США цены на б/у автомобили достигли 68-летнего рекорда
"Укрзализныця" получила 1,7 млрд грн убытков в первом квартале 2021 года
"Укрзализныця" получила 1,7 млрд грн убытков в первом квартале 2021 года
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба

  4. Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

  5. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...