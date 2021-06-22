"Укрзализныця" запустит новый поезд из Днепра в Авдеевку: сколько стоят билеты

"Укрзализныця" запустит региональный поезд из Днепра в Авдеевку в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что новый поезд начнет курсировать с 24 июня 2021 года — он будет ездить каждый день, кроме среды. Однако сообщение будет отсутствовать 27, 28, 29, 30 и 31 июля 2021 года.

В компании поясняют, что в этот период направление будет недоступно из-за проведения сезонных ремонтных работ на железной дороге.

Поезд №826 Днепр — Авдеевка будет отправляться в 9:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд №825 Авдеевка — Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43.

Всего новый поезд будет проезжать через 23 станции, в том числе и через Покровск, Межевую, Просяную, Чаплино и другие.

Билет на анонсированное направление уже в продаже. Стоимость проезда в плацкартном вагоне — около 175 грн, а поездка в купе обойдется примерно в 280 грн.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" на праздничные дни назначили 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов.

Там сообщили, что самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно являются: Киев — Херсон, Киев — Одесса, Киев — Бердянск, Киев — Геническ, Днепр — Одесса, Львов — Одесса, Харьков — Одесса и Харьков — Херсон.

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