Политика и экономика 9 минут назад

В рамках "Большой стройки" для "Укрзализныци" закупят 500 новых пассажирских вагонов

"Укрзализныця" планирует масштабное обновление парка пассажирских вагонов

Для "Укрзализныци" закупят 500 новых пассажирских вагонов Для "Укрзализныци" закупят 500 новых пассажирских вагонов
Для "Укрзализныци" закупят 500 новых пассажирских вагонов

В ближайшие два года "Укрзализныця" планирует масштабное обновление парка пассажирских вагонов. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" УЗ закупит 500 новых пассажирских вагонов украинского производства.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время форума "Большая стройка: новая железная дорога", сообщает Интерфакс-Украина.

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"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов — первые из анонсированной сотни (новых пассажирских вагонов. — ИФ). В планах — за два последующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов, за которые не стыдно", — заявил он.

Ранее по программе президента "Укрзализныця" закупила 100 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за счет госбюджета. По условиям контракта, первые 20 единиц должны быть поставлены УЗ до конца 2021 года.

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Всего Крюковский вагоностроительный завод построит для "Укрзализныци" 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Напомним, ранее в рамках программы президента "Большая стройка" запустили проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

 

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