На Крюковском вагонзаводе прошли обыски, арестовано 25% акций предприятия: в чем причина

Суд по ходатайству Киевской городской прокуратуры арестовал 25% акций Крюковского вагоностроительного завода (Кременчуг, Полтавская область), принадлежащие гражданину России.

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Как отмечает департамент стратегических расследований Нацполиции, один из бенефициаров предприятия владеет на территории России рядом объектов критической инфраструктуры, в том числе и в оборонной сфере.

Арест же его пакета акций КВСЗ, а также, как дают понять правоохранители, других его компаний в Украине, введен с целью предотвращения влияния на деятельность завода и вывода в страну-агрессор средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии.

"Подконтрольная ему компания имеет 25% акций в уставном капитале компании. Кроме того, он является собственником еще нескольких обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Украины. На корпоративные права (акции) субъектов хозяйствования были наложены аресты. Общая стоимость акций составляет более 50 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Отметим, что по данным Единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцем 25% КВСЗ через австрийскую компанию OW Capital Management GmbH является российский бизнесмен Станислав Гамзалов.

В свою очередь, в Киевской городской прокуратуре сообщают, что Главное управление полиции Киева при оперативном сопровождении ДСР НП расследует дело о систематических закупках деталей для строительства вагонов у предприятий из РФ по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости, которые проводились при содействии упомянутого предпринимателя.

В связи с этим правоохранители провели обыски на территории завода, в ходе которых были выявлены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином РФ.

После ареста корпоративных прав КВСЗ решается вопрос о передаче их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Само дело квалифицировано по части 5 статьи 191 и части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса (завладение средствами предприятия путем злоупотребления служебным положением и финансирование насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины).

Отметим, что еще полтора года назад выяснилось, что КВСЗ принялся импортировать российские колеса производства "Евраз Нижнетагильского металлургического комбината" (Свердловская область), а также д/д оси с завода "Уральская кузница" (Челябинская область), при том, что в Украине есть свой производитель железнодорожных колес, бандажей, осей и колесных пар - компания "Интерпайп" (Днепр). На Крюковском заводе тогда заявили, что российская продукция дешевле, а комплектующих для вагонов, которые производит Украина, недостаточно для рынка.