Суд арестовал имущество и счета группы дочерних компаний российской "Татнефти"

Суд арестовал имущество, корпоративные права и активы группы компаний в Украине, которые были основаны российской компанией "Татнефть". Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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"В рамках уголовного производства были получены определения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией "Татнефть", которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны Российской федерации", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, а также 118 бензовозов и автомобилей.

Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд. гривен.

Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими.

"Главное следственное управление Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора продолжает досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сотрудники ГБР провели обыски на предприятии, входящем в группу "ЛРС" российского олигарха Андрея Молчанова.

Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти к так называемой "материнской компании" из РФ. При этом российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком в России, а бывший член совета федерации федерального собрания РФ Молчанов имеет тесные связи с президентом государства-агрессора.