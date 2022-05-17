В Киевской области работники ДБР нашли предприятие российского олигарха

Государственное бюро расследований провело обыски на предприятии, входящем в группу "ЛРС" российского олигарха Андрея Молчанова.

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Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

В частности, работники бюро установили, что производство в Киевской области входит в холдинг российского олигарха. Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти к так называемой "материнской компании" из РФ. При этом российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком в России, а бывший член совета федерации федерального собрания РФ Молчанов имеет тесные связи с президентом государства-агрессора.

ДБР провела следственные действия по документированию фактов противоправной деятельности компании. Обыски проходили по местам жительства директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия, связанного с российским капиталом.

В настоящее время продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины") и ч. 3 ст. 436-2 ("Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников") Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований (ДБР) арестовало активы бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, приближенного к бежавшему семье экспрезидента Виктора Януковича на сумму свыше 200 млн грн.