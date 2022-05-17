В Київській області працівники ДБР знайшли підприємство російського олігарха

Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємстві, яке входить до групи "ЛРС" російського олігарха Андрія Молчанова.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, працівники бюро встановили, що виробництво у Київській області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з РФ. При цьому російська комерційна структура є великим платником податків в Росії, а колишній член ради федерації федеральних зборів РФ Молчанов має тісні зв’язки з президентом держави-агресора.

ДБР провела слідчі дій для документування фактів протиправної діяльності компанії. Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства, пов’язаного із російським капіталом.

Наразі триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України") та ч. 3 ст. 436-2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників») Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) заарештувало активи колишнього народного депутата України від Партії регіонів, наближеного до сім'ї експрезидента Віктора Януковича, який втік, на суму понад 200 млн грн.