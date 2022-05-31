Суд заарештував майно та рахунки групи дочірніх компаній російської "Татнафти"

Суд заарештував майно, корпоративні права та активи групи компаній в Україні, започатковані російською компанією "Татнафта". Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

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"У рамках кримінального провадження були отримані ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній. Вони засновані російською нафтовою компанією "Татнафта", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони Російської федерації", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, наразі заарештовано 115 об'єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки, а також 118 бензовозів та автомобілів.

Тільки вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна становить близько 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд. гривень.

Активи будуть передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), для здійснення заходів з управління ними.

"Головне слідче управління Державного бюро розслідувань при процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора продовжує досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України про фінансування дій, що здійснюються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, змові групою осіб", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше співробітники ДБР провели обшуки на підприємстві, яке входить до групи "ЛРС" російського олігарха Андрія Молчанова.

Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з РФ. При цьому російська комерційна структура є великим платником податків у Росії, а колишній член ради федерації федеральних зборів РФ Молчанов має тісні зв'язки із президентом держави-агресора.