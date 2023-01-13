Километры превратятся в баллы: "Укрзализныця" запустила программу лояльности для пассажиров

"Укрзализныця" запустила программу лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья". Участники программы могут накапливать баллы, которые перевозчик назвал "обнимашками", и получать подарки.

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Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Теперь для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы начали программу "Железные друзья": каждый километр путешествия превратится в "обнимашки" от "Укрзализныци", которые можно накапливать и получать за это приятные подарки", - говорится в сообщении .

"Обнимашками" будут генерироваться при покупке и использовании билетов через мобильное приложение.

В частности:

за каждый 1 км поездки в вагоне плацкарт или 2 классе региональных поездов – начисляется 1 "обнимашка",

за каждый 1 км путешествия в вагоне купе, международном RIC, или 2-м классом "Интерсити+" или 1 классе региональных поездов - насчитывается 2 "обнимашки",



за каждый 1 км путешествия в вагоне СВ, или 1-м классом "Интерсити+" - насчитывается 3 "обнимашки".



Отмечается, что в период с 12 января по 31 марта 2023 года включительно за свои первые 10 000 баллов пассажиры получат гарантированные подарки от партнера первого этапа вознаграждений - компании Mastercard.

В "Укрзализныце" добавили, что перечень партнеров, бонусов и подарков будет постепенно расширяться.

Кроме того, программа лояльности будет фиксировать и личные рекорды путешественников.

У баллов будет срок годности – один год.

Напомним, "Укрзализныця" 6 января получила 100 зарядных станций для смартфонов. Их устанавливают на вокзалах с самым большим пассажиропотоком.