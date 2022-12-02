"Укрзализныця" обновила меню чая и кофе и возвращает в поезда подстаканники (ФОТО)

"Укрзализныця" со 2 декабря начала процесс обновления чайной и кофейной карты в поездах и возвращает использование фирменных подстаканников. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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Так, к концу декабря постепенно на всех рейсах пассажирам станут доступны обновленный классический чай трех видов (черный цейлонский, зеленый китайский, американский фруктовый) и новая коллекция авторских чаев (карпатский травяной, подольский с мятой и полесский с тимьяном).

Кроме того, пассажирам будут предлагать натуральный молотый кофе (100% арабика, американо или эспрессо) и дрип-кофе (specialty coffee - 100% арабика из конкретного региона Бразилии).

"Мы продолжаем историю самого известного поезда "Укрзализныци" - "Поезда к победе", который мы создали вместе с украинскими художниками. Уже скоро в поездах появится обновленный коллекционный рафинад и сахар в стиках, дизайн упаковки которых воспроизводит образы 7 вагонов "Поезда к победе", – сказано в сообщении.

Как указывает перевозчик, такой сахар также можно будет приобрести в "Железной лавке" на центральном железнодорожном вокзале Киева.

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця

"Наши пассажиры очень скучали по наиболее известному железнодорожному аксессуару - подстаканникам, которые со времен Covid перестали использоваться в поездах. Поэтому мы возвращаем подстаканники в новом формате! Вместе с производителями мы создали новый дизайн, отражающий силу украинской железной дороги и железных людей, которые с начала войны продолжают эвакуировать, доставлять, согревать и беспокоиться о пассажирах", - сообщили в УЗ.

Эти коллекционные подстаканники также будут доступны в "Железной лавке", а возвращение обычных подстаканников на все рейсы железная дорога обещает уже до конца декабря.