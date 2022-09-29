"Укрзализныця" возвращает горячие обеды в поезда "Интерсити+"

"Укрзализныця" возвращает горячее питание в поездах класса "Интерсити+". Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"Вместе с нашими партнерами из WOG Cafe и МХП мы обновили меню - и теперь у пассажиров есть возможность отведать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-крестьянски или плов по-крымскотатарски "Путь домой", - сказано в нем.

Стоимость обновленного ланч-бокса составляет 125 гривен. Заказать его можно непосредственно в поезде во время поездки, а со следующей недели — сразу в приложении, чат-боте и на booking.uz.gov.ua при оформлении билета.

Напомним, что в поездах "Интерсити+" ланч-боксы ввели в декабре 2020 года. После этого меню неоднократно обновлялось, в частности, в марте, октябре и декабре 2021 года.

Кроме того, "Укрзализныця" в рамках сотрудничества с WOG в феврале 2021 года вводила подачу пассажирам бесплатного чая и кофе в случаях задержек поездов или сбоев в графиках движения.

Летом же 2022 года государственный перевозчик протестировал продажу в поездах мороженого торговой марки "Лимо", в частности "Львовского" и "Каштана из Львова".