Сюрприз для веганов: "Укрзализныця" обновила ланч-боксы в поездах "Интерсити+"

"Укрзализныця" обновила ланч-боксы в своих поездах "Интерсити+". Компания внесла изменения, разработанные совместно с партнерами WOG Cafe и Do&Co.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В компании утверждают, что пассажиры заметят не только новый дизайн ланч-боксов, но и новый вкус блюд.

"В новом меню есть отдельный сюрприз для поклонников растительного питания: УЗ вместе с гуманистическим движением UAnimals разработала веганское меню, не содержащее продуктов животного происхождения", — рассказали в "Укрзализныце".

В поездах "Интерсити+" ланч-боксы ввели в декабре 2020 года. За год пассажиры съели более 2,5 тонны разнообразных овощей — это фактически равно грузоподъемности одного пассажирского СВ-вагона.

Обновленный ланч-бокс стоит 150 гривен. Его можно заказать как прямо в поезде, так и при покупке билетов онлайн через чат-бот "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Apple Messages или Facebook и на сайте компании.

Предыдущий раз "Укрзализныця" обновляла ланч-боксы в поездах "Интерсити+" в октябре. Тогда ввели три вида ланч-боксов: мясной, детский и веганский.

Еще один вариант презентовали в марте. Тогда меню было дифференцировано географически: "Вкусное путешествие вниз по Днепру", "Вкусное путешествие по горняцкому краю", "Вкусное путешествие по долинам Закарпатья" и так далее.

Напоминаем, в феврале этого года "Укрзализныця" договорилась с WOG о предоставлении пассажирам железной дороги горячих напитков в случае задержек или сбоев графика движения поездов.