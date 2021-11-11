"Укрзализныця" презентовала проект капсульного вагона (ФОТО)

Госпредприятие "Укразализныця" в 2022 году планирует завершить разработку нового плацкартного вагона капсульного типа.

Как сообщает пресс-служба УЗ, один из проектов обновленного плацкартного вагона был представлен во время форума "Большая стройка: новая железная дорога".

По информации УЗ, в вагоне предусмотрено 52 места увеличенных размеров (длина 1 920 мм, ширина 710 мм). Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полках в направлении движения.

В ЖД-предприятии отмечают, что в предлагаемом варианте планирования у всех пассажиров будут равные условия пребывания и одинаковый набор функциональных устройств: у каждого свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения, розеткой с разъемом USB.

"Более того, у каждого пассажира будет личное пространство — шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу" для комфортного пребывания, что очень важно при ночном курсировании вагона. Внутреннее оборудование интерьера выполнено с учетом современных требований к комфортному и безопасному путешествию", — говорится в сообщении.

Проект обновленного плацкартного вагона был подготовлен АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине стартовало новое направление — масштабное обновление железной дороги.

Ранее сообщалось, что Крюковский вагоностроительный завод по программе "Большая стройка" произведет за два года 20 современных дизель-поездов для обновления парка пригородных и региональных поездов.