Транспорт 30 минут назад

"Укрзализныця" презентовала проект капсульного вагона (ФОТО)

Один из проектов обновленного плацкартного вагона был представлен во время форума "Большая стройка: новая железная дорога"

Фото: Facebook/"Укрзализныця" Фото: Facebook/"Укрзализныця"
Фото: Facebook/"Укрзализныця"

Госпредприятие "Укразализныця" в 2022 году планирует завершить разработку нового плацкартного вагона капсульного типа.

Как сообщает пресс-служба УЗ, один из проектов обновленного плацкартного вагона был представлен во время форума "Большая стройка: новая железная дорога".

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По информации УЗ, в вагоне предусмотрено 52 места увеличенных размеров (длина 1 920 мм, ширина 710 мм). Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полках в направлении движения.

В ЖД-предприятии отмечают, что в предлагаемом варианте планирования у всех пассажиров будут равные условия пребывания и одинаковый набор функциональных устройств: у каждого свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения, розеткой с разъемом USB.

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"Более того, у каждого пассажира будет личное пространство — шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу" для комфортного пребывания, что очень важно при ночном курсировании вагона. Внутреннее оборудование интерьера выполнено с учетом современных требований к комфортному и безопасному путешествию", — говорится в сообщении.

Проект обновленного плацкартного вагона был подготовлен АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине стартовало новое направление — масштабное обновление железной дороги

Ранее сообщалось, что Крюковский вагоностроительный завод по программе "Большая стройка" произведет за два года 20 современных дизель-поездов для обновления парка пригородных и региональных поездов.

 

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