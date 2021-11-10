"Большая стройка" Зеленского глобально преобразует "Укрзализныцю"

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине стартовало новое направление — масштабное обновление железной дороги. В ближайшие годы по этой программе будут произведены и закуплены сотни новых пассажирских вагонов, поездов и локомотивов, десятки тысяч грузовых вагонов, а также электрифицированы сотни километров путей, что позволит расширить сеть высокоскоростных перевозок.

Об этом на форуме "Большая стройка: новая железная дорога" сообщил Владимира Зеленский.

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"Стартует следующее очень важное направление — новая украинская железная дорога. Годами железную дорогу разрушала "коррозия": это плохой менеджмент и коррупция. Как ржавчина, ее покрыли непрозрачность и неэффективность. Из-за этих "не" она стала, соответственно, недешева, неудобна и даже опасна", — отметил президент.

С лета, после вмешательства государства, "Укрзализныця" уже повысила тарифы на грузовые перевозки и впервые за 12 месяцев смогла выйти в прибыль. За счет повышения тарифов УЗ за два года получит дополнительные 14 млрд грн, а закупки электроэнергии напрямую у поставщика принесут еще 4 млрд грн экономии.

В продолжение реформы украинской железной дороги до 2024 года УЗ получит более 500 новых пассажирских вагонов украинского производства, будут закуплены 130 грузовых локомотивов производства французской Alstom. В Киеве, Харькове и Днепре будет реализован проект City Express, а также проведена электрификация не менее 500 км путей, что позволит развить сеть высокоскоростных перевозок. В частности, планируется открыть новый маршрут Киев — Варшава.

Кроме этого, радикально будет обновлен парк грузовых вагонов. До 2028 года на украинских предприятиях будет произведено около 50 тысяч грузовых вагонов. Это сформирует рынок объемом 107 млрд грн.

"За всем этим также стоит глубинная финансовая и корпоративная реформа компании. В комплексе это обеспечит железные изменения на "Укрзализныце", — сказал заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Накануне стало известно о том, что Крюковский вагоностроительный завод по программе "Большая стройка" произведет за два года 20 современных дизель-поездов для обновления парка пригородных и региональных поездов.