"Укрзалізниця" запустила продаж морозива в поїздах

"Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі продаж морозива в пасажирських поїздах. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Зазначається, що ще минулому тижні пасажири поїздів №86/85 Львів — Запоріжжя та №26/236-25/235 Одеса — Яремче/Чернівці отримали можливість купляти морозиво прямо під час слідування поїзда.

На вибір зараз доступно поки три позиції. Як свідчить опубліковане УЗ фото, дві з них - це морозиво "Львівське" та "Каштан зі Львова" торгової марки "Лімо". Вказано, що найбільш затребуваним в пасажирів виявився саме "Каштан".

Вартість морозива стартує від 20 гривень, але про його наявність треба питати безпосередньо у провідника відповідного вагона.

Нагадаємо також, що "Укрзалізниця" спільно з мережею заправок WOG запустила благодійну акцію у швидкісних поїздах: 2 гривні з кожного гарячого напою будуть передані на лікування дітей, які постраждали внаслідок війни.