"Укрзализныця" запустила продажу мороженого в поездах

"Укрзализныця" запустила в тестовом режиме продажу мороженого в пассажирских поездах. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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Отмечается, что еще на прошлой неделе пассажиры поездов №86/85 Львов-Запорожье и №26/236-25/235 Одесса-Яремче/Черновцы получили возможность покупать мороженое прямо во время следования поезда.

На выбор сейчас доступно пока три позиции. Как свидетельствует опубликованное УЗ фото, две из них – это мороженое "Львовское" и "Каштан из Львова" торговой марки "Лимо". Указано, что наиболее востребованным у пассажиров оказался именно "Каштан".

Стоимость мороженого стартует от 20 гривен, но о его наличии нужно спрашивать непосредственно у проводника соответствующего вагона.

Напомним также, что "Укрзализныця" совместно с сетью заправок WOG запустила благотворительную акцию в скоростных поездах: 2 гривны с каждого горячего напитка будут переданы на лечение детей, пострадавших в результате войны.