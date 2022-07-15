"Укрзалізниця" запускає благадійну акцію у швидкісних поїздах: як долучитися

"Укрзалізниця" спільно з АЗК "WOG" запустили благодійну акцію у швидкісних поїздах. 2 грн з кожного гарячого напою будуть передані на лікування дітей, які постраждали внаслідок війни.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Так, просто смакуючи каву у WOG CAFE у швидкісних поїздах Укрзалізниці, ви допомагаєте дітям, адже 2 грн з кожного напою йдуть на лікування малят, які постраждали внаслідок війни", - йдеться в повідомленні.

Організаторами цієї соціальної ініціативи стали мережа АЗК "WOG", Укрзалізниця та БФ «Твоя опора». Перші зібрані кошти вже спрямовані на потреби Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні — на закупівлю препарату «Альбувен».

До 31 серпня зробити добру справу зможуть усі охочі пасажири швидкісних поїздів.

Зазначимо, автоматичні камери зберігання повернулися на Центральний залізничний вокзал Києва.