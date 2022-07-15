"Укрзализныця" запускает благотворительную акцию в скоростных поездах: как присоединиться

"Укрзализныця" совместно с АЗК "WOG" запустила благотворительную акцию в скоростных поездах. 2 грн с каждого горячего напитка будут переданы на лечение детей, пострадавших в результате войны.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Просто попивая кофе в WOG CAFE в скоростных поездах Укрзализныци, вы помогаете детям, ведь 2 грн из каждого напитка идут на лечение пострадавших в результате войны малышей", - говорится в сообщении.

Организаторами этой социальной инициативы стали сеть АЗК WOG, Укрзализныця и БФ "Твоя опора". Первые собранные средства уже направлены на нужды Днепропетровской областной детской клинической больницы – на закупку препарата Альбувен.

До 31 августа сделать доброе дело смогут все желающие пассажиры скоростных поездов.

Напомним, автоматические камеры хранения вернулись на Центральный железнодорожный вокзал Киева.