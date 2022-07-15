- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Укрзализныця" запускает благотворительную акцию в скоростных поездах: как присоединиться
"Укрзализныця" совместно с АЗК "WOG" запустила благотворительную акцию в скоростных поездах. 2 грн с каждого горячего напитка будут переданы на лечение детей, пострадавших в результате войны.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Просто попивая кофе в WOG CAFE в скоростных поездах Укрзализныци, вы помогаете детям, ведь 2 грн из каждого напитка идут на лечение пострадавших в результате войны малышей", - говорится в сообщении.
Организаторами этой социальной инициативы стали сеть АЗК WOG, Укрзализныця и БФ "Твоя опора". Первые собранные средства уже направлены на нужды Днепропетровской областной детской клинической больницы – на закупку препарата Альбувен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
До 31 августа сделать доброе дело смогут все желающие пассажиры скоростных поездов.
Напомним, автоматические камеры хранения вернулись на Центральный железнодорожный вокзал Киева.