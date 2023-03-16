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Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" оновила свій застосунок: що змінилося

"Укрзалізниця" оновила свій застосунок: що змінилося

"Укрзалізниця" вчергове оновила свій застосунок. Зокрема, тепер там можна придбати квитки для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

"Ще — додали англійську мову в застосунок і додатково внесли кілька невеликих змін (наприклад, впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності), щоб зробити ваш досвід користування застосунком ще кращим", - йдеться у повідомленні.

Фото 2 — "Укрзалізниця" оновила свій застосунок: що змінилося

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 1 березня отримала заключні 15 зі 100 нових пасажирських вагонів, замовлених Крюківському вагонобудівному заводу в 2021 році за кошти державного бюджету. Нові вагони дозволяють перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а деякі з них можуть використовуватися ще й як штабні, адже мають купе начальника поїзда.

Автор:
Ніна Комащенко