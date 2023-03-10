"Укрзалізниця" починає серію планових ремонтів інфраструктури: чи зміниться розклад руху потягів

"Укрзалізниця" починає серію планових ремонтів інфраструктури, вони вплинуть на розклад руху низки потягів.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що ремонти розпочнуться з трьох важливих дільниць:

Фастів — Козятин. На період цих робіт усі поїзди на дільниці будуть сповільнені на 5-25 хв. Це стосуватиметься одразу 37 поїздів.

Одеса — Подільськ у період з 27.03 по 14.04. Змінюється розклад руху 9 поїздів до 5 хв на шляху прямування.

Також зазнають змін розклади руху низки поїздів рахівського напрямку.

"Поїзд №55 Київ — Рахів з 26 березня до 9 травня вирушатиме з Києва о 18:41 та закінчуватиме свій маршрут в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс №56 Рахів — Київ з 27 березня до 10 травня розпочинатиметься в Івано-Франківську (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22)", - йдеться у повідомленні.

Також станція Ясіня стане тимчасовою кінцевою для поїзда №95/96 Київ — Рахів у період з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Ясіні — з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції Рахів.

Для поїзда №25/26 Одеса — Рахів з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче — з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів.

Також у період з 27 березня по 10 травня регіональний поїзд №809/810 Львів — Рахів — Львів курсуватиме тільки по вихідних, а приміський поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове — Коломия прямуватиме у сполученні Коломия — Яремче — Коломия (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового). "Мармароський експрес" №753/754/755/756 Рахів — Валя Вішеулуй — Рахів не курсуватиме з 27 березня по 10 травня.

Тим часом з 12 березня повертається рейс №807/808 Львів — Коломия — Львів.

В "Укрзалізниці" додали, що усі оновлені графіки з'являться в застосунку та на сайті синхронно з відкриттям продажу квитків на вказані дати.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" з 2 березня відновило курсування регіонального поїзда "Слобожанський експрес".