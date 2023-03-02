"Укрзалізниця" повертає на маршрут "Слобожанський експрес"

АТ "Укрзалізниця" у четвер, 2 березня, відновило курсування регіонального поїзда "Слобожанський експрес".

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що регіональний експрес №805/806 Харків — Суми — Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.

Зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.

Поїзд матиме 8 зупинок, у тому числі у Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.

В "Укрзалізниці" додали, що на маршруті курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт та повертається на свій маршрут.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила поїзд №769/770 Хутір-Михайлівський - Київ - Тернопіль, що дасть жителям Сумської області можливість сполучення з Вінницькою, Хмельницької та Тернопільською областями.

Зазначимо, "Укрзалізниця" запустила програму лояльності для пасажирів під назвою "Залізні друзі". Учасники програми можуть накопичувати бали та отримувати за них подарунки.