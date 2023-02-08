"Укрзалізниця" призначила новий поїзд з Сумщини до Тернополя через Київ

"Укрзалізниця" призначила поїзд №769/770 Хутір-Михайлівський - Київ - Тернопіль, що дасть жителям Сумської області можливість сполучення з Вінницькою, Хмельницької та Тернопільською областями.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзд відправлятиметься з Хутір-Михайлівського з 10 лютого о 16:34 по п'ятницях та неділях, прибуватиме до Києва о 21:52, а до Тернополя — о 6:15.

У зворотному напрямку, з Тернополя, поїзд слідуватиме тільки до столиці, відправлятиметься з 11 лютого по понеділках та суботах о 7:06 і прибуватиме до Києва о 14:44.

У сполученні Київ — Хутір-Михайлівський поїзд курсуватиме з 12 лютого щодня, крім понеділків та субот. Відправка з Києва — о 10:16, прибуття до Хутір-Михайлівського — о 15:55. Відправлення з Хутір-Михайлівського — з 14 лютого по вівторках, середах та четвергах о 16:34, прибуття до Києва — о 21:52.

"Цей поїзд дасть мешканцям Сумщини сполучення з Вінниччиною, Хмельниччиною та Тернопільщиною", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розширює мережу залізничних сполучень України та Польщі та призначає нові поїзди з Харкова та Києва до польських міст Перемишль, Варшава та Хелм.